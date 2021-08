Selon SporX, le club marseillais souhaite obtenir le renfort de Cyle Larin, l’attaquant de Besiktas. Il aurait proposé 6 millions d’euros pour le recruter, alors que le club stambouliote en attendrait 10 millions. Il s’agirait du troisième refus, pour l’OM. L’international canadien (40 sélections, 18 buts) ne dispose plus que d’un an de contrat, mais des discussions sont en cours pour sa prolongation. Il souhaiterait 2,25 millions d’euros par an, pour signer un nouveau bail, et ses dirigeants lui en proposeraient pour l’instant 1,5 million. Une information à prendre avec des pincettes. La saison dernière, Cyle Larin a marqué 23 buts et donné 6 passes décisives en 45 matchs, toutes compétitions confondues. – Source: Footmarseille.com – Article: http://www.footmarseille.com/news-57913/mercato-l-om-aurait-fait-une-troisieme-offre-pour-larin.html