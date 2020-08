Alors que le Paris Saint-Germain a officialisé aujourd’hui le départ de Thiago Silva, le Brésilien aurait déjà passé sa visite médicale avec les Blues de Chelsea. Il devrait s’engager au club pour deux saisons.

D’après les dernières informations de Sky Sports, Thiago Silva aurait passé sa visite médicale avec Chelsea ce jeudi. Les examens ont été effectué à Milan et le joueur devrait prendre l’avion pour Londres dès demain et ainsi parapher un contrat de deux ans avec les Blues. Il devra ensuite rester à l’isolement pendant 14 jours – comme l’exige le gouvernement britannique – avant de rejoindre l’équipe de Frank Lampard. Le Brésilien de 35 ans sera ainsi la 6ème recrue de l’été de Chelsea après Hakim Ziyech, Timo Werner, Xavier Mbuyamba, Ben Chilwell et Malang Sarr.