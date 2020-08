Après avoir annoncé son intention de boycotter l’Open de Cincinnati, la tenniswoman japonaise Naomi Osaka est revenue sur sa décision. Elle disputera sa demi-finale vendredi face à Elise Mertens.

Mercredi soir, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a surpris tout le monde en annonçant qu’elle se retirait de l’Open de Cincinnati. Un choix fort pour protester contre les nouvelles violences policières survenues ces derniers jours.

Mais la décision des organisateurs du tournoi, qui ont choisi de ne faire jouer aucun match ce jeudi, a fait changer d’avis la Japonaise comme elle l’a confié au Guardian. « Comme vous le savez, j’avais décidé de me retirer du tournoi pour protester contre l’injustice raciale et les violences continues de la police. J’étais, et je suis toujours, prête à laisser la victoire à mon adversaire. Cependant, après mon annonce et de longues discussions avec la WTA et l’USTA, j’ai accepté leur requête de jouer vendredi. Ils ont proposé de suspendre les matches jusqu’à vendredi et pour moi, c’est un bon signe envers le mouvement de protestation. Je veux remercier la WTA et les organisateurs du tournoi pour leur soutien. »

Elle disputera donc sa demi-finale de la compétition demain après-midi, face à la Belge Elise Mertens.