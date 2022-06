En juin dernier, Kylian Mbappé a raté un tir au but contre la Suisse synonyme d’élimination en huitième de finale de l’Euro. À l’issue de cet échec, une personne a eu des propos racistes envers le champion du monde. Il pourrait être condamné à six mois de prison.

Le 28 juin dernier, Kylian Mbappé a manqué son tir au but contre la Suisse (3-3, 4 tab 5) lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020. L’attaquant, qui a subi une vague de haine sur les réseaux sociaux, avait porté plainte contre une personne ayant eu des propos racistes. Cette personne, qui a été jugée, ce mercredi, pour injure raciste, provocation à la haine raciale et usurpation d’identité, risque six mois de prison. Le tribunal de Paris rendra sa décision le 8 septembre prochain.