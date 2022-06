L’Olympique de Marseille, par le biais de son président Pablo Longoria cherche activement un nouveau joueur pour renforcer le milieu de terrain de Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Le club phocéen possède déjà plusieurs pistes pour renforcer son entrejeu.

Boubacar Kamara aujourd’hui nouveau membre de l’effectif d’Aston Villa, le club phocéen cherche à lui trouver un remplaçant pour la saison à venir. Le club de Ligue 1 a même identifié plusieurs pistes pour renforcer son milieu de terrain. Comme cité plusieurs fois depuis quelques jours, le président de l’OM Pablo Longoria est intéressé par les profils d’Etienne Capoue (Villarreal), Jordan Veretout (AS Roma) et désormais un autre milieu de terrain français Benjamin André (LOSC). Sous contrat en juin 2023, André évolue dans le nord de la France et il pourrait ainsi rejoindre la cité phocéenne durant le mercato estival.

Outre les trois joueurs tricolore au milieu du terrain, l’OM et son président sont aussi sur les rangs pour Axel Witsel, Riechedly Bazoer et un Brésilien du championnat danois Evander. Le Néerlandais et le Belge sont libre de tout contrat.