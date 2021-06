Consultant pour BeIN Sports et grand fan de Lionel Messi, Omar Da Fonseca rêve de voir Lionel Messi signer au Paris Saint-Germain. Il s’est confié sur cette possibilité, lui qui serait aux anges de voir « la Pulga » dans la capitale.

Interviewé par Foot mercato par visio, l’Argentin s’est enflammé au moment de parler d’une éventuelle arrivée de Lionel Messi au PSG. Comme à son habitude, il se laisse emporter par les mots et rêve de voir son compatriote sous le maillot parisien. « Evidemment qu’ici, le tapis rouge existe ! qu’il pourrait avoir sa photo sur la Tour Eiffel très vite, qu’il y aura plein de choses préparées en amont pour le séduire, et je pense que d’autres éléments sont aussi envisageables. Il est fort probables qu’ils aillent jusqu’au bout. Moi, je veux que Messi vienne à Paris. Tu imagines bien que je loue trois sièges au Parc des Princes, je me prends une petite gazinière et je vis 24 h sur 24 au Parc des Princes ! Pour nous illuminer, qu’il illumine encore la ville Lumière ! Moi, je veux qu’il vienne demain matin. Je l’aide à faire le déménagement. » A plaisanté le consultant qui croît plus que jamais en une potentielle arrivée de la star du Barça la saison prochaine.