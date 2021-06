Didier Deschamps, sélectionneur de l’Equipe de France a donné une interview pour El Pais, media espagnol où il évoque sa relation avec Zinédine Zidane, ancien entraineur du Real Madrid.

Après avoir remporté la Coupe du Monde en 2018, Didier Deschamps essayera de remporter l’Euro 2020 avec l’Equipe de France. À quelques jours de l’entrée en lice des bleus face à l’Allemagne, le double champion du monde a donné une interview pour un média espagnol où il évoque sa relation avec Zinédine Zidane : « De temps en temps, nous échangions un message. Nous avons parlé. Mais nous ne l’avons pas fait depuis longtemps parce qu’il avait son club et que je ne voulais pas me mêler de ses affaires. Si on me pose des questions sur le Real Madrid, je ne réponds pas car ce n’est pas mon affaire. Zizou est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect, avec qui nous avons partagé le même maillot pendant de nombreuses années, tant à la Juventus qu’en équipe nationale. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Quand il a gagné la Ligue des champions en 2018, je l’ai félicité et quand nous avons gagné la Coupe du monde, il a fait de même. » Zinedine Zidane, qui est le premier entraineur a avoir remporté trois Ligue des Champions consécutives est pressenti pour replacer Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.