Arrivé libre au Paris Saint l’été dernier, Gianluigi Donnarumma est revenu sur l choix de signer en France il y a quelques mois. Le gardien italien ne regrette en aucun cas sa décision, avant de parler aussi de la concurrence avec Keylor Navas.

« Je crois que le PSG a toujours été dans mon destin. Ils m’ont suivi pendant des années et m’ont toujours fait ressentir leur intérêt. Il fallait donc que ça se passe comme ça. Le président Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo m’ont non seulement fait comprendre qu’ils me voulaient vraiment, mais chaque jour ils me font sentir leur proximité. Je suis très heureux et fier d’être ici. La concurrence avec Navas ? Je savais que ça allait être comme ça en venant ici. Je ne sais pas ce qu’il pense, mais ça me va, aussi parce que tout le monde ici me fait toujours sentir important. Je vais tout donner pour le PSG. Et ce n’est pas vrai qu’avec Keylor il y a des étincelles. J’ai une excellente relation avec lui, c’est un mec bien. Pour moi, il n’y a pas de problème », a assuré le Transalpin pour La Gazzetta dello Sport ce mercredi.