L’écurie McLaren et son pilote britannique Lando Norris ont annoncé une prolongation de contrat jusqu’en 2025 pour celui qui représente les couleurs de l’écurie depuis 2019.

Le pilote Lando Norris continue l’aventure et est désormais lié à McLaren jusqu’en 2025. « C’est un message fort, c’est là où je veux être, là où je veux remporter des courses, des podiums et le championnat dans les années à venir », a expliqué Norris, 6e dans la hiérarchie des pilotes de F1 en 2021, lors d’un point presse virtuel. Quatrième du classement des constructeurs la saison dernière, McLaren nourrit de grosses ambitions et compte bien faire de Lando Norris sa véritable tête de gondole pour les saison à venir…