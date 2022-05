La saison dernière, Sergio Ramos a quitté libre le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un départ qu’il regretterait amèrement aujourd’hui.

« Sergio Ramos sait qu’il s’est trompé en faisant trop traîner les négociations avec Florentino Pérez, a taclé le consultant dans l’émission El Chiringuito. Il pensait que Pérez allait faire ce que lui souhaitait, mais il ne se rend pas compte que pour Florentino Pérez, le Real Madrid est au-dessus de tout. A partir d’un certain âge, les prolongations se font pour une saison, pour Ramos et pour tout le monde, et ça Sergio ne l’a pas compris. Maintenant il regrette car il était une légende du Real Madrid, il aurait pu terminer sa carrière au club, mais il n’en a pas profité. Il est sorti par la petite porte, c’est mauvais pour lui », a déclaré Guti sur les antennes d’El Chiringuito.

Des propos compréhensibles alors que la légende du Real Madrid est en situation d’échec au Paris Saint-Germain. Plus souvent à l’infirmerie que sur les pelouses de Ligue 1, il n’a disputé que 7 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Un bien triste bilan pour un joueur de sa stature.