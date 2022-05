L’esprit loin du LOSC, Renato Sanches est un homme convoité. Au cœur d’un duel entre la Juventus Turin et l’AC Milan, le Portugais devrait rejoindre l’écurie lombarde au détriment de la Vieille Dame.

Auteur d’une saison contrastée, Renato Sanches a disputé 31 rencontres toutes compétitions confondues cette année mais est parvenu, sur quelques fulgurances, à montrer l’étendue de son talent. En fin de contrat en 2023, le Portugais va quitter le LOSC cet été. Une certitude qui profite à ses prétendants qui pourraient l’accueillir pour une somme inférieure à 20 millions d’euros. A 24 ans, le milieu de terrain reste un bel espoir du football européen et est au cœur d’un duel entre le Milan AC et la Juventus Turin.

Selon les informations dévoilées par Calcio Mercato, l’AC Milan aurait pris une longueur d’avance sur la Vieille Dame. L’écurie lombarde se rapprocherait de plus en plus d’un accord définitif avec Renato Sanches et son entourage alors que les discussions se seraient récemment intensifiées entre Jorge Mendes, son agent, et Paolo Maldini. Un accord semble proche d’être conclu. La Juventus s’est résigné, le Milan a battu toute concurrence dans ce dossier.