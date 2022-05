Dans une interview accordée à PSG TV, Sergio Ramos, qui a connu une première saison compliqué avec le club de la capitale en raison de très nombreuses blessures, explique qu’il a eu du mal à s’adapter mais qu’il est prêt maintenant à défendre le maillot parisien.

L’été dernier en récupérant Sergio Ramos, les dirigeants parisiens étaient convaincus d’avoir réalisé une bonne affaire malheureusement ce n’était pas le cas. L’espagnol de 36 ans a passé la majeure partie de sa saison à l’infirmerie. De retour sur les terrain, l’ancien joueur du Real Madrid, confie qu’il fut très difficile de s’adapter à sa nouvelle vie loin de Madrid mais qu’il prêt maintenant à défendre le maillot rouge et bleu.

« Surtout au début, c’est difficile de s’adapter. J’ai été beaucoup d’années dans un autre club, nous avions tout sous contrôle, la maison, le personnel, votre équipe, les quatre enfants, les écoles. Ce n’était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. Nous avons eu du mal à trouver une maison. L’adaptation dans l’équipe a été très très très bonne parce que je connaissais déjà certains joueurs. Il y a beaucoup de joueurs latinos que je connaissais déjà et aussi des joueurs français comme Kimpembe et beaucoup d’autres qui sont d’ici. L’adaptation a été très bonne et en cela c’est vrai que j’ai eu une chance », a confié l’ex-Madrilène pour le site officiel du PSG.

Depuis le début de la saison, Sergio Ramos, 36 ans sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, a joué seulement 10 matchs toutes compétitions confondues pour deux buts. Alors qu’il souhaite rester dans la capitale française, les dirigeants parisiens pourraient décider de se séparer de l’espagnol en fin de saison.