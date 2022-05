Dans les tuyaux depuis plusieurs heures, Romain Bardet a officialisé sa prolongation. Le Français, actuellement sur les routes du Giro d’Italia, signe pour deux années supplémentaires avec le team DSM.

« Oui, c’est officiel, je suis très content. C’est pour moi très naturel. Tout se passe très bien et j’ai trouvé un excellent niveau ici. Je matche très bien avec l’équipe, là ça ne fait qu’un an et demi, je prolonge pour deux ans, j’espère qu’on en est encore qu’au début du plan. Je suis très content de la manière de cela évolue et très heureux de prolonger. Si j’ai signé deux ans de plus c’est parce que je me vois encore au très haut niveau au moins jusqu’en 2024, (donc dans la peau d’un leader, ndlr) », a confirmé Romain Bardet au micro d’Eurosport.