Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse à la veille d’affronter l’AS Saint-Etienne (samedi à 21h) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Face aux médias, l’argentin a évoqué la situation de Sergio Ramos, une nouvelle fois forfait pour cette rencontre.

Pour le moment, Sergio Ramos est un véritable flop. L’espagnol, qui a rejoint le Paris Saint-Germain l’été dernier à l’issue de son contrat avec le Real Madrid, a seulement joué 5 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le défenseur central est touché au mollet.

Ce vendredi, son entraineur, Mauricio Pochettino a confié que le champion du monde 2018, traverse une période difficile: « C’est celui qui souffre le plus. Il est déçu et frustré. On essaye de l’aider avec tous nos moyens. On a un très bon staff médical qui fait tout pour l’aider. Nous, derrière, on lui apporte un soutien moral. On espère qu’il va pouvoir revenir au plus vite et faire ce qu’il aime le plus, c’est-à-dire jouer. »

Forfait contre l’AS Saint-Etienne, Sergio Ramos devrait l’être le weekend prochain contre l’OGC Nice mais aussi le 9 mars prochain face au Real Madrid lors du huitième de finale retour.