Consultant pour « Prime Video », Thierry Henry est revenu sur le match nul 1-1 entre l’ESTAC et l’Olympique de Marseille. L’ancien buteur de l’Equipe de France s’attendait à bien mieux de la part des phocéens, surtout après l’ouverture du score.

« Je pensais qu’après le but du 1-0, Marseille allait tenir la balle, jouer beaucoup plus haut et prendre le jeu à son compte. On va me dire qu’ils ont été à Qarabag, que ce n’est pas facile, qu’il faut voyager… Mais ils s’en sont sortis à Metz (2-1), ensuite tu perds contre Clermont (2-0) à la maison et là c’est Troyes qui a carrément fait le jeu. C’est vrai que Troyes ne s’est pas créé d’énormes occasions mais j’attendais un peu plus de Marseille, ce n’était pas extraordinaire. Je dirais même que c’était laborieux. » A expliqué Thierry Henry pour le diffuseur de la Ligue 1.