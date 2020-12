Sauvé par Presnel Kimpembe hier soir en fin de match face à Lille, le Paris Saint-Germain n’est plus leader du championnat de France et réalise une saison décevante.

Après la rencontre Thomas Tuchel est revenu sur le match mais aussi le mercato hivernal à venir. Au fond de lui, Il espère de nouvelles recrues cet hiver et surtout avoir une équipe au complet avec Bernat, Neymar, Mbappé, Verratti, Draxler, Kimpembe, Diallo, Florenzi etc…

« On doit attendre, pour savoir ce qu’on peut faire, comment on peut aider l’équipe, quel onze il faut aligner. On peut réfléchir avec le club si des choses sont possibles ou pas. Le contexte est particulier, ce n’est pas facile. Ce n’est pas le moment de demander des choses, mais on doit réfléchir et analyser pour savoir si des choses sont possibles ou pas. Si ce n’est pas le cas, on fera tout pour récupérer tous les joueurs. » Mercredi le PSG reçoit le RC Strasbourg au Parc des Princes pour le dernier match de l’année 2020.