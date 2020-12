Meilleur buteur du LOSC depuis son arrivée dans le nord Burak Yilmaz se confie sur la saison et parle également de son avenir qu’il imagine toujours en France.

Invité à dire s’il était inquiet de l’avenir du LOSC et de son propre sort, après avoir été recruté par l’ancien président Gérard Lopez, l’avant-centre turc s’est montré rassurant sur sa situation. « J’ai signé à Lille, Gérard Lopez était mon président. Maintenant il laisse la place à un nouveau président. Mais moi je joue pour le LOSC et ses supporters. J’ai un contrat de deux ans. Je ne suis pas inquiet. Je suis tranquille et je me concentre sur les matches », a prévenu le footballeur de 35 ans avant Lille-PSG dimanche soir (0-0, 16e journée de Ligue 1).