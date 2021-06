Aujourd’hui joueur de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo ne connaît toujours pas son avenir en club. La star portugais pourrait bien quitter l’Italie pour s’offrir un nouveau challenge, pourquoi pas en France.

Actuellement en pleine préparation avant le match du jour à l’Euro face à la Hongrie à 18 heures, la star turinoise était de passage devant les médias et s’est confié sur son avenir. Comme le précise la « Gazzetta dello Sport », CR7 est plus que jamais proche de quitter les Bianconeri et ce ne serait qu’une question de jours. Le quotidien italien affirme que Ronaldo veut quitter le Piémont cet été et fait du Paris Saint-Germain sa destination prioritaire !

Depuis plusieurs semaines, des contacts existent entre son agent, Jorge Mendes et le club français pour une éventuelle arrivée en Ligue 1. Malgré tout, un tel transfert serait envisagé pour Paris, seulement en cas de départ de Kylian Mbappé au mercato. L’attaquant française n’a toujours pas pris sa décision et le PSG attend de lui faire signer une prolongation de contrat. Si rien est fait, Mbappé devrait logiquement faire sa valise et Ronaldo pourrait donc lui succéder. De son côté, la Juve serait ouverte à un échange avec Mauro Icardi. Affaire à suivre…