Star de la natation américaine, Katie Ledecky s’est logiquement qualifiée pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui auront lieu cet été.

Favorite au départ, l’Américaine a assuré tranquillement les minimas pour Tokyo et termine même première de la finale des sélections sur 400 mètres. Elle s’est baladée avec un joli chrono de 4 min 01 sec et et 27 centièmes. Une bonne nouvelle pour la nageuse de 24 ans qui sera en mesure de défendre ses titres olympiques sur 200 et 800 mètres dans quelques semaines. A Tokyo, elle sera aussi en course sur le 400 mètres et le 1500 mètres qui fait son apparition.