Avec l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé se retrouve dans une situation délicate. Le champion du monde 2018 va devoir prendre une décision à savoir prolonger son contrat ou partir dès cet été.

Une situation qui fait jubiler Daniel Riolo qui demande maintenant au natif de Bondy d’assumer et prendre ses responsabilités. « Il prend un gros coup de pression Mbappé là, non ? En gros, à lui de dire qu’il veut partir. Qu’il assume. Sinon, toujours pas de réaction joyeuse de sa part à la venue de Messi, j’ai raté ça ? En même temps, Mbappé s’est mis tout seul dans la merde avec une communication pourrie. Avoir conseillers et avocats pour en arriver à ça, franchement, c’est minable… » s’est ironiquement demandé le consultant de RMC Sport sur Twitter.

Riolo a conclu son offensive en revenant sur les relations plus que tendues entre le directeur sportif Leonardo et Mbappé : « Et c’est aussi la preuve que les caprices du genre ‘je veux une grosse équipe, j’aime pas le DS, faut le virer’ et le bla-bla autour, ça ne paye pas. Et que ce sont surtout des prétextes ou des mensonges. »