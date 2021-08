Sur le plateau de « Football club de Marseille », Adam Lablack s’est confié et a même rendu hommage au défenseur central de l’OM, Alvaro Gonzalez.

“Moi je pense qu’Alvaro, c’est le vrai leader de défense qu’on a. Pour moi Alvaro il est beaucoup sous-estimé, pas simplement dans sa capacité individuelle mais dans ce qu’il apporte et dans la direction de la défense. Et ça c’est un travail tactique, de placement, de communication. Il y a des défenseurs qui sont peut-être meilleurs individuellement que lui dans ce qu’ils vont apporter sur un duel. Mais en terme de patron de défense, je pense que c’est le seul qu’on a à l’heure actuelle. Ma crainte, c’est que Sampaoli fait un petit peu de Balerdi son petit chouchou argentin et qu’il l’installe dans ce rôle au détriment d’Alvaro. Et je pense qu’on le perd. Je ne dis pas qu’Alvaro est un défenseur absolument phénoménal mais je pense qu’il est sous estimé dans ce qu’il apporte collectivement à la défense. Alvaro fait beaucoup moins d’erreurs”, a notamment indiqué Adam Lablack.