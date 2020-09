Une semaine après la décision de la commission de discipline concernant les incidents lors du Clasico, une nouvelle indication est tombée. Elle concerne Angel Di Maria.

Ce mercredi, la commission a infligé 4 matchs de suspension ferme pour Angel Di Maria. L’Argentin avait craché sur Alvaro Gonzalez lors du choc entre le PSG et l’OM. Il manquera donc les 4 prochaines rencontres à savoir les déplacements à Reims et Nîmes, ainsi que les réceptions d’Angers et Dijon.