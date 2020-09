Muet depuis le début de la saison, Dario Benedetto pourrait bien ouvrir son compteur but face au FC Metz demain soir en Ligue 1.

De passage en conférence de presse, son coach, André Villas-Boas a apporté son soutien à son buteur argentin et pense que la disette va bientôt s’arrêter.

“Dario (Benedetto) a eu un but annulé à Paris. Un but totalement valable. Si ce but est accordé, tu ne te poses pas cette question. Contre Lille, il n’a pas eu beaucoup d’occasions parce que l’on a mal joué. Avant ses trois buts face à Nîmes la saison dernière, le discours était le même : il est nul, c’est un désastre. Il n’y a pas de nouveauté sur ce plan. Ce qui ne change pas non plus, c’est la confiance que lui porte l’entraîneur et celle qu’il a en lui-même.”