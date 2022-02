Star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi semble plus que jamais fin prêt pour affronter prochainement le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions.

Nous sommes à J-6 de la rencontre qui va opposer le PSG au Real Madrid et la pression commence sérieusement à monter chez les supporters parisiens. Les points médicaux, les dernières nouvelles et rumeurs sont suivis et commentés de toute part. Du côté espagnol, on débat aussi énormément de cette affiche XXL et le média ABC Sport raconte la réaction du vestiaire Rouge & Bleu au moment de l’annonce du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en décembre dernier.

En effet le journal explique que les Parisiens étaient satisfaits au moment de voir qu’ils allaient rencontrer les Madrilènes en C1 et seraient persuadés de pouvoir les battre. Des témoins directs du vestiaire du PSG expliquent que c’était Messi qui était le plus impatient d’affronter les Madrilènes pour en découdre sur le terrain. Un seul joueur aurait été surpris de cette réaction générale : Sergio Ramos. Le défenseur central, de son côté, craignait d’affronter son ancienne équipe.