Prêté au RC Strasbourg par l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, Lucas Perrin semble avoir trouvé une vraie stabilité et le défenseur central français pourrait même rester en Alsace.

Devenu titulaire indiscutable dans le 11 du Racing et sous les ordres de Julien Stéphan cette saison, Lucas Perrin est plus que jamais un leader du groupe alsacien. Le défenseur prêté par l’OM pourrait même prendre la décision de poursuivre l’aventure avec son équipe actuelle. Selon L’Equipe, Ses récentes prestations ont d’ailleurs conduit les dirigeants à lui faire confiance, plutôt qu’à opter pour le recrutement d’un autre défenseur axial, ce mercato hivernal. Son option d’achat est de 1,5 millions d’euros et elle devrait être levée rapidement.