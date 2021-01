En fin de contrat avec le Real Madrid cette saison, Sergio Ramos est libre de discuter avec d’autres clubs depuis début janvier. Le PSG doit faire le forcing pour le recruter. Voici pourquoi.

Comme Lionel Messi, Sergio Ramos verra son contrat avec le Real Madrid se terminer en juin 2021. Et comme l’Argentin, le capitaine emblématique du club de la capitale pourrait animer la prochaine période des transferts. Élément indispensable de Zinedine Zidane, Ramos a déjà reçu une offre de prolongation de la part de ses dirigeants, mais une offre alléchante d’un autre cador européen pourrait peut-être le convaincre de se lancer un nouveau challenge à 34 ans. Nabil Djellit, consultant pour la chaîne L’Equipe pense que le PSG à un gros coup à jouer dans l’histoire et qu’il ne faut pas hésiter une seule seconde.

« Paris pourrait jouer à trois derrière, ça pourrait être une possibilité. Il peut aussi y avoir un turnover. Pour moi, c’est le meilleur défenseur central de l’histoire. C’est un joueur énorme et un leader incroyable. C’est la gagne incarnée. Si tu as la possibilité de le faire venir sur une saison voire deux, c’est aussi un joueur qui te permet de franchir des étapes et de grandir encore. Footballistiquement, Sergio Ramos est tout sauf cramé. Je n’y crois pas mais dans l’absolu, si c’est possible, je le fais signer tous les jours au PSG. »