Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a expliqué de manière détaillée les conséquences financières subies par le club breton en raison de la pandémie mondiale et du naufrage économique Mediapro. Constat : le mercato rennais version 2021 ne restera pas dans les annales.

Dans un entretien accordé à France Bleu Armorique, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a révélé que le club nordiste allait devoir se passer de 40 millions d’euros pour la saison 2020-2021. « Une saison de championnat avec coupe d’Europe, en billetterie et hospitalité ça représente à peu près 15 millions d’euros. Donc ce sera presque 15 millions d’euros de pertes puisqu’on a fait quelques matchs avec quelques supporters (…) Cette année, à la crise du Covid s’ajoutent nos problèmes avec le diffuseur Mediapro. La perte en fin d’année va être colossale puisqu’on envisageait 50 millions d’euros de droits TV pour le Stade Rennais. On va peut-être en toucher la moitié, qui s’ajoutent aux 15 millions précédents. »

Questionné sur les conséquences pour le mercato hivernal, Nicolas Holveck prévient. « La chance qu’on a, c’est qu’on part sur des bases saines à Rennes : le club n’est pas endetté du tout, de par notre actionnariat. Ces pertes devront forcément être comblées, ça c’est une évidence. Après, est-ce qu’on devra les combler sur un an ou sur plusieurs années ? On en discute avec l’actionnaire. Mais c’est certain que l’ensemble du football français va être impacté de façon incroyable parce qu’en plus de la crise du Covid, que vivent aussi les autres championnats, nous on a la problématique Mediapro. »

Le mois de janvier s’annonce très calme en Bretagne, comme l’avait déjà laissé entendre le coach Julien Stéphan.