Dimanche soir à 20h45, le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Monaco en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devrait enregistrer le retour de Sergio Ramos mais devra se passer de Nuno Mendes, selon les informations de l’Équipe.

Depuis sa prise de fonction, il y a presque un an, Mauricio Pochettino n’a jamais aligné le même onze de départ de matchs de suite et ça ne devrait pas être le cas, dimanche face à l’AS Monaco pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Mardi soir, lors de la victoire, 4-1, face à Bruges en Ligue des Champions, Nuno Mendes, touché au mollet est sorti sur blessure. Selon les informations de l’Équipe, le portugais est très incertain pour cette rencontre. De leur côté, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos seront apte pour cette affiche, toujours selon le quotidien sportif français.