En s’inclinant, 3-0, sur la pelouse du Bayern Munich lors de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions, le FC Barcelone a été éliminé dès la phase de poule de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2000-2021. A l’issue de cette rencontre, le président Joan Laporta, a eu un discours un lucide.

Le FC Barcelone a réalisé une phase groupes de Ligue des Champions. En terminant deuxième derrière le Bayern Munich et le club portugais du Benfica Lisbonne, le club catalan jouera un barrage d’Europa League en février prochain. A l’issue de la nouvelle lourde défaite, 3-0, face au Bayern Munich, le président Joan Laporta était forcément déçu mais a demandé à son équipe ainsi qu’à ses supporters de regarder vers l’avant.

«Maintenant plus que jamais, nous devons ramer ensemble dans la même direction», a-t-il déclaré, rapporte As. «Les joueurs ont essayé, mais ce n’était pas possible. Nous sommes tristes, mais nous devons aller de l’avant pour inverser cette situation. »

Dimanche à 16h15 sur la pelouse de Osasuna, les hommes de Xavi devront absolument réagir sous peine de plonger dans une énorme crise.