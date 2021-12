Malgré ses différentes blessures, Sergio Ramos est déjà le patron du vestiaire à en croire son coéquipier Keylor Navas.

Dans une interview publiée ce mardi sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Keylor Navas en a profité pour évoquer sa relation avec Sergio Ramos, qu’il côtoyait déjà dans les rangs du Real Madrid. Admiratif devant le niveau de l’Espagnol, le gardien costaricien à hâte de son retour pour porter le PSG le plus loin possible en Ligue des champions. Dès les huitièmes de finale, les deux Parisiens retrouveront d’ailleurs leur ancien club.

« Pour moi c’est un véritable plaisir d’être ici avec lui. C’est une personne très classe et un joueur exceptionnel. C’est aussi un grand leader et c’est vraiment une chance pour nous tous de l’avoir ici. Avec lui l’équipe va grandir, son jeu et sa présence vont nous tirer vers le haut. »