Le champion du monde espère que le jeune prodige Français Alireza Firouzja sera son prochain adversaire pour le titre mondial.

Sacré champion du monde pour la cinquième fois vendredi dernier à Dubaï, en écrasant le Russe Ian Nepomniachtchi (7,5-3,5), le Norvégien Magnus Carlsen ne voit plus qu’un adversaire à sa portée.

ArticlesAssociés No Content Available

« Il a été clair pour moi la majeure partie de l’année que ce Championnat du monde devait être le dernier », a déclaré Carlsen dans un podcast du Guardian. « Cela ne signifie plus autant pour moi que ça l’a fait à une époque. Pour ceux qui s’attendent à me voir disputer le prochain Championnat du monde, la probabilité qu’ils soient déçus est très grande. Il est important que je précise que j’ai l’intention de continuer à jouer aux échecs car ça m’apporte beaucoup de joie. Mais le Championnat du monde n’a pas été source de plaisir. »

Le Norvégien a ainsi déclaré qu’il pourrait aller jusqu’à abandonner son titre mondial à moins que son prochain adversaire ne soit le jeune Français Alireza Firouzja, 18 ans et numéro 2 mondial après des performances de très haut niveau ces dernières semaines qui ont bluffé Carlsen. « Je dois dire que j’ai été très impressionné par ses performances au Grand Suisse et au Championnat d’Europe par équipes et cela me motive plus que tout autre chose ». Mais pour gagner le droit de défier Carlsen, Firouzja devra remporter le Tournoi des Candidats en juin 2022. Un challenge de taille…