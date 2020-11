Ancien joueur de l’Equipe de France Willy Sagnol est revenu sur les belles performances de Presnel Kimpembe après les matchs de Ligue des Nations face au Portugal et la Suède.

De passage dans « l’Equipe », l’ancien défenseur des Bleus s’est montré très élogieux envers le jeune défenseur du Paris Saint-Germain. Pour lui, il a même une longueur d’avance sur Clément Lenglet pour obtenir une place à l’Euro 2020.

« Un avantage Kimpembe sur Lenglet ? Oui et cela me semble logique par rapport à la solidité défensive que veut Didier Deschamps. Lenglet ressemble plus à Varane, Kimpembe à Umtiti. La défense centrale est une question d’association et de complémentarité […] Kimpembe est très bon quand il joue simple, ce qu’il fait depuis quelques temps déjà. Il apporte plus de densité, de force. » Explique-t-il sur le plateau de l’émission.