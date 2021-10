Le journaliste ne comprend pas du tout les reproches faites à Kylian Mbappé ces dernières semaines.

Ancien chroniqueur du Canal Football Club, Pierre Ménès est revenu sur les récentes interviews de Kylian Mbappé sur son blog personnel. Contrairement à certains observateurs, le journaliste salue la franchise du Parisien qui s’est confié au micro de RMC Sport et dans les colonnes de L’Equipe.

« C’est extraordinaire, parce que quand il ne parle pas ça ne va pas et quand il parle, ça ne va pas non plus. Moi j’ai trouvé ses explications très claires. Je ne m’explique pas comment on peut reprocher à un joueur d’aller au bout de son contrat. Il y a tellement de clubs qui prennent les joueurs pour des bouts de viande… le mec il signe cinq ans, il fait cinq ans. Je ne vois pas où c’est écrit qu’un joueur doive absolument partir avant la fin de son contrat pour que son club gagne de l’argent. Je ne comprends pas les reproches des supporters parisiens, puisque le club a recruté trois joueurs libres cet été. Je l’ai trouvé extrêmement franc, il n’a rien éludé, ni le péno ni Giroud. Je n’ai pas du tout été choqué par cette prise de parole, quant à son timing, ça fait cinq mois qu’on lui reproche de ne rien dire et on va donc pas lui reprocher le jour où il parle. »