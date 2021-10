Pour l’ancien coach du PSG, le but de Kylian Mbappé aurait dû être refusé pour hors-jeu.

Depuis le sacre de l’équipe de France en Ligue des Nations dimanche soir après la victoire face à l’Espagne (2-1), la polémique autour du but de Kylian Mbappé ne désenfle pas de l’autre côté des Pyrénées. Invité à la radio nationale mardi soir, l’ancien Parisien Unai Emery a donné son avis sur la question.

« Je n’avais aucun doute : hors-jeu. La manière dont on interprète les règles est difficile à comprendre », a regretté le coach espagnol de Villarreal dans l’émission El Larguero sur la Cadena SER. « La déviation du défenseur n’est pas suffisante pour annuler le hors-jeu, je pense que cela ne devait pas être valable. Selon les règles, c’est un but, mais on voit qu’Eric Garcia ne profite pas de la situation. Ils analyseront sûrement cette action pour qu’elle soit considérée comme hors-jeu à l’avenir. »