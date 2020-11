Consultant sur RMC et ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen milite pour le départ de Thomas Tuchel au plus vite.

Clairement pointé du doigt hier soir après la nouvelle défaite du PSG en Ligue des Champions face au RB Leipzig (1-2), Thomas Tuchel vit peut-être ses derniers instants à la tête du club. L’ancien de la maison Jérôme Rothen est catégorique à son sujet, Tuchel doit partir pour le bien de l’équipe.

« Ça fait des semaines que je le dis (un départ de Tuchel, ndlr), je ne vais pas changer de fusil d’épaule. […] Hier, pour une fois, on avait vu ce qu’il voulait mettre en place et que les joueurs respectaient à la lettre ce qu’il voulait. C’est bon signe, cela veut dire qu’ils ne l’ont pas lâché », a lancé Rothen dans l’émissionTop of the Foot sur RMC. « Après, le résultat fait qu’il est en danger parce qu’il met le club en danger en Ligue des Champions. S’il est encore-là, c’est grâce aux résultats. […] Aujourd’hui, à cause de ce qu’il se passe et des résultats qui ne sont pas bons en Ligue des Champions, ça met tout le monde en danger. Oui le PSG peut encore se qualifier […] mais c’est la façon de ce club de fonctionner de ce club qui ne va pas du tout. […] Aujourd’hui, très clairement il est en train de perdre beaucoup de joueurs. »