Ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, William Saliba vit très mal son aventure en Premier League avec les Gunners d’Arsenal. Ce dernier pourrait ainsi revenir en France dans quelques semaines.

Privé du match face à Manchester United le week-end dernier, le défenseur central français a eu le droit à une rencontre avec les U23 face à Liverpool. Lassé de cette situation, il souhaite jouer au football et ainsi valider sa progression. Pour cela, Saliba envisage et ne serait pas contre un retour chez les verts lors du mercato hivernal 2020. Un intérêt qui semble aussi réciproque côté dirigeants stéphanois comme le confirme « But football club ».

Rappelons que le club stéphanois n’a pas pu valider le prêt du joueur début octobre, lors du dernier jour du Mercato. Saliba était même d’accord pour baisser son salaire et ainsi retrouver son ancienne équipe qui pointe aujourd’hui à la 13e place de la Ligue 1. Affaire à suivre…