Titulaire avec le Paris Saint-Germain dimanche soir en Ligue 1 face à l’AS Monaco, Gianluigi Donnarumma est revenu sur le match mais surtout sur la suite de la saison en 2022. Et il pense que le PSG est sur la bonne voie.

Interrogé par la chaîne officielle du club, Gianluigi Donnarumma s’est satisfait de la performance de ses coéquipiers. « C’était une belle victoire et sans encaisser de but, mais la chose la plus importante c’était de gagner et le faire avec l’attitude. Nous avons très bien commencé, en ouvrant le score rapidement puis nous avons contrôlé les choses jusqu’à la fin du match sans encaisser de but. Évidemment, c’était important de ne pas perdre à domicile devant nos supporters, mais nous ne voulons pas non plus perdre à l’extérieur ! Mais c’est sûr, c’est bien de gagner à domicile et de faire plaisir à nos supporters. » A-t-il expliqué devant la presse.

Avant de terminer : « J’essaie toujours d’aider l’équipe et je fais toujours de mon mieux. Je sais que l’équipe a confiance en moi et j’essaie de rendre cette confiance. Il faut continuer comme ça, nous sommes sur la bonne voie. »