Ancien marseillais, Bouna Sarr est aujourd’hui un joueur du Bayern Munich. Et le latéral droit ne compte pas faire sa valise au mercato même s’il joue peu en Allemagne.

« À aucun moment, ça ne m’a traversé l’esprit. Je ferai un point en juin avec le Bayern. L’année dernière a peut-être compté aux yeux des gens, mais pour moi, elle était tronquée par la blessure. Je ronge mon frein, mais j’ai déjà connu ça à Marseille. Le Bayern est un club d’un grand standing, il y a moins d’indulgence. D’un match à l’autre, il faut être toujours au top. J’ai conscience que je dois aller chercher cela, faire penser au staff : « Ne vous focalisez pas sur la saison dernière, il faut me donner de la confiance, du crédit. Si le Bayern m’a recruté, ce n’est pas pour rien. La CAN qui arrive va me permettre d’avoir du temps de jeu avec le Sénégal, je vais me servir de cette compétition pour montrer de quoi je suis capable. » A-t-il affirmé dans « l’Equipe. »