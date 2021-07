Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos pourrait bel et bien jouer un vrai rôle dans l’avenir de Cristiano Ronaldo.

C »est en tout cas l’avis du journaliste français Denis Balbir qui pense que Ramos est en mesure de convaincre Cristiano Ronaldo de signer au Paris Saint-Germain dans les prochains mois. « Je pense que Sergio Ramos peut-être un coup pour attirer un joueur comme Cristiano Ronaldo par exemple. Le PSG a déjà tenté des coups par le passé avec Buffon et Beckham, même si Ramos est sans aucun doute plus en forme qu’eux. Mais quand on voit la charnière Kimpembe-Marquinhos, on peut légitimement se poser des questions. » A-t-il précisé pour « But football club. »