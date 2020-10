Milieu de Manchester United, Paul Pogba est de retour en Equipe de France.

Devant les médias, le tricolore a également évoqué le premier match de Ligue des Champions dans quelques semaines et le choc face au Paris Saint-Germain. Il pense que l’arrivée d’Edinson Cavani chez les Reds Devil’s peut changer la donne.

“On parle des finalistes de la Champions League, une très grosse équipe qui revient plus fort. Mais nous aussi on s’est renforcé avec de très bons transferts, dont celui d’El Matador. Je peux pas dire comment ça va se passer, j’espère que je vais jouer. Mais ça sera un match à regarder vu l’histoire du dernier match et bien sûr le transfert d’Edinson. Je pense que ça sera un match très intéressant”. A indiqué “La Pioche”.