Entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est revenu sur la défaite du club de la capitale hie soir 1-0 face au LOSC dans le Trophée des champions. Il parle de sa nouvelle recrue Georginio Wijnaldum.

« Il ne pouvait jouer que 20-25 minutes, pas plus. Et je pense que la performance jusque-là était bonne, on n’était pas loin de marquer. On avait besoin d’un joueur offensif, on avait Kenny Nagera comme attaquant, qui est très jeune. Et Ismaël Gharbi qui est rentré après, à une autre position. Mais quand tu es entraîneur, tu as besoin d’observer. Tu dois prendre des décisions, mais tu dois faire attention car les joueurs qui n’ont pas beaucoup d’entraînement peuvent avoir du mal. » A-t-il expliqué à propos de son milieu de terrain néerlandais lors de sa conférence d’après match.