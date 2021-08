Star des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo est entré dans l’histoire il y a quelques semaines en remportant le titre NBA avec sa franchise.

De retour en Grèce, dans son pays natal pour profiter de vacances bien méritées, la star des Bucks a donné un entretien dans lequel il revient sur cet exploit majuscule et ne pouvait pas rêver mieux. Il est très honoré de l’avoir fait en compagnie de ses partenaires et son frère Thanasis. « Je suis heureux d’être de retour. Je suis très, très heureux que l’un des plus grands trophées du monde soit en Grèce en ce moment. C’est une chose incroyable. Nous ne savons pas combien de jours nous resterons, mais nous voulons absolument nous rendre à Sepolia et dans les lieux où nous avons grandi. C’est un sentiment incroyable. J’ai compris quelque chose. Tous ces moments que j’ai vécus, dans le vestiaire, et avec Thanasis après le match, et pendant le match avec les supporters et les célébrations, je veux les revivre. C’est ça qui est beau, nous le vivons maintenant, mais je veux le revivre, avec mes coéquipiers. C’est tellement beau et ça n’a duré qu’une nuit. Je veux que nous le vivions à nouveau, en tant qu’équipe. » S’est-il exprimé lors de son retour à Sepolia sa ville de naissance, en compagnie de son frère.