Mauricio Pochettino est revenu sur le match de Coupe de France du Paris Saint-Germain hier soir face aux amateurs de Feignies-Aulnoyes et il évoque la rencontre de son jeune joueur Xavi Simons.

Titulaire hier soir pour la toute première fois de sa carrière avec le PSG, il a été bon et sa performance a été validé par le coach argentin. « Xavi a fait un très bon match, et surtout pendant 90 minutes, comme les autres jeunes d’ailleurs. Ils se battent et s’entraînent bien. Ils jouent avec les U19 habituellement et ce type de match leur donne la possibilité de s’intégrer, de rester avec les joueurs de l’équipe première et de créer des automatismes qui leur seront importants pour la suite », a-t-il analysé en conférence de presse.