Actuellement en mauvaise posture surtout avec un plan économique catastrophique, le FC Barcelone n’en reste pas moins un club ambitieux. Les Catalans comptent bien mener à bien leur projet du « nouveau Camp Nou. »

« C’est un jour historique. Je remercie les socios qui ont pris part au vote et ont pu démontrer que nous sommes plus qu’un club. Le résultat vient valider la décision de l’Assemblée concernant le financement de l’Espai Barça, » s’est félicité face aux médias le président des Blaugrana Joan Laporta. Rappelons que les socios ont voté le oui à près de 87,8% ( 42 693 socios) pour le projet du nouveau Camp Nou baptisé « Espai Barça » contre 10,4% (5055 socios) de non. Enfin, 875 socios ont voté blanc, soit 1,8 % des suffrages.