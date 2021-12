A la recherche d’un latéral gauche capable d’endosser une place de titulaire indiscutable, l’Inter Milan se penche sur deux parisiens, Juan Bernat mais aussi Layvin Kurzawa.

Si le Paris Saint-Germain a récemment indiqué qu’aucune recrue n’allait faire son arrivée cet hiver, des mouvements devraient avoir lieu côté départ. Sur son flanc arrière gauche, le PSG possède trois hommes avec Nuno Mendes, Juan Bernat et Layvin Kurzawa. Une candidature de trop pour un poste crucial dans le football moderne. Le Portugais semble être le titulaire indiscutable mais la place de numéro 2 est loin d’être acquise que ce soit pour l’Espagnol comme pour le Français. Les deux hommes sont d’ailleurs pistés par l’Inter Milan.

Hier, la presse italienne nous indiquait que l’Inter Milan estimait que Juan Bernat pouvait être une recrue potentielle capable d’occuper le flanc arrière gauche de sa défense. Aujourd’hui, elle nous informe que l’un de ses coéquipiers serait son plus grand concurrent. Dans la même situation que son homologue, Layvin Kurzawa est poussé vers la sortie par ses dirigeants qui ne comptent plus sur lui. L’ancien monégasque ne convainc plus au PSG et un départ est à l’ordre du jour. Néanmoins, même si l’attrait d’un transfert à l’Inter Milan est séduisant, le latéral gauche parisien semble se satisfaire de sa situation actuelle.