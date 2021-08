L’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino est revenu sur le match de Ligue 1 ce vendredi soir et la victoire 4 buts à 2 face au Stade Brestois.

« Cela a été une partie très disputée, contre une très belle équipe. On a bien commencé le match, en menant 2-0, on a eu beaucoup d’occasions, mais on aurait dû être plus cliniques dans le dernier geste. On concède le premier but sur une transition. C’est une Ligue très ouverte et cela peut arriver à tout moment. C’était un peu la dynamique en seconde période. Sur les dernières minutes, on a été un peu en difficulté. Mais je suis content car on a pris trois points contre une belle équipe. (…) On doit s’améliorer en tout, dans le jeu offensif, dans le jeu de position. Trouver une meilleure position pour contrer des équipes qui jouent bloc bas. Il faut trouver un jeu plus fluide pour avoir un jeu offensif de plus grande qualité. Au niveau défensif, on doit pouvoir empêcher les transitions. » a révélé l’Argentin devant les médias après le match.