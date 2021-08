Sauvé de justesse suite au rachat de Gérard Lopez il y a quelques semaines en arrière, les Girondins de Bordeaux vont pouvoir ainsi dépenser ou plutôt se renforcer pour cette fin de mercato.

Après l’arrivée de Vladimir Petkovic sur le banc en lieu et place de Jean-Louis Gasset, Bordeaux a aussi enregistrer l’arrivée de Timothée Pembélé en prêt du PSG, Gideon Mensah et Ricardo Mangas. Mais ce n’et pas tout car trois nouveaux joueurs vont poser leur valise en Aquitaine. Annoncé partant pour le Milan AC, Yacine Adli va quitter le club et son remplaçant est trouvé en la personne de Fransergio. Le milieu de terrain du Sporting Braga sera officialisé rapidement après avoir passé la visite médicale mercredi.

Autre piste qui devrait se concrétiser, celle menant au buteur de Boavista Alberth Elis qui sera prêté au club au scapulaire dès la semaine prochaine en provenance du Portugal. Enfin, l’équipe va aussi se renforcer avec un autre Brésilien du nom de Vitinho. Agé de 22 ans, il évolue au pays à l’Athletico Paranaense et il devrait signer courant semaine prochaine. Affaires à suivre…