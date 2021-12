Alors que l’ambiance n’est pas idyllique au PSG, Mauricio Pochettino s’imagine déjà sur le banc d’un autre club.

Dans un entretien accordé au média américain ESPN cette semaine, Mauricio Pochettino en a profité pour évoquer son avenir, alors que de nombreuses rumeurs l’envoyaient sur le banc de Manchester United au départ d’Ole Gunnar Solskjaer. L’entraîneur argentin a d’abord assuré qu’il était toujours focalisé à 100% sur le Paris Saint-Germain, avant de dévoiler le nom du prochain club dont il voudrait prendre les rênes.

« Si ça me plairait d’entraîner les Newell’s Old Boys (Argentine) ? Bien sûr que oui. Un jour, oui. Ça me plairait. Je ne sais pas quand, mais oui un jour. J’ai beaucoup aimé les trois années que j’ai passées dans les divisions inférieures et après j’ai eu la possibilité de jouer avec l’équipe première et de gagner des titres. Je l’ai vécu comme un professionnel, comme un supporter. Je suis reconnaissant que le football m’ait donné cette possibilité. Donc, pourquoi pas y retourner en tant qu’entraîneur. »