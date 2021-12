Dans les rangs Lensois depuis 2019, Florian Sotoca vient de prolonger jusqu’en 2024.

Le RC Lens a officialisé ce lundi sur les réseaux sociaux la prolongation de contrat de Florian Sotoca. Auteur d’un bon début de saison avec les Sang et Or, le buteur de 31 ans a signé un nouveau bail jusqu’en 2024.

« La prolongation de Florian Sotoca vient récompenser un engagement sans faille depuis son arrivée de Grenoble. Son accent chantant et rassembleur trahit certes une origine un peu au sud de Lens. Mais cela ne l’empêche pas de porter en lui l’ADN du Racing. Florian est un des symboles du renouveau du club, un modèle de travail et d’envie, de résilience et de combativité. Devenu un digne représentant du Racing, il démontre aussi à tous, jour après jour, qu’il n’y a pas d’âge pour progresser », a détaillé Arnaud Pouille, le directeur général du club, dans un communiqué.