Après la déroute sur la pelouse du Real Madrid en huitième de finale aller, Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain souhaite passer à autre chose et se concentrer sur le championnat où son équipe est largement en tête.

En tête du classement avec 15 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain est proche de remporter son 10e titre de champion de france de son histoire. Après la défaite lors du trophée des champions, l’élimination en coupe de france puis en Ligue des champions, la ligue 1 pourrait être le seul trophée parisien cette saison. Mauricio Pochettino, compte bien remporter son premier titre de champions.

« Quand on analyse les dernières années, on voit que le club en pleine pandémie est arrivé en finale lors du final 8. L’année dernière, le club est arrivé en demi-finale dans des conditions normales. Cette année on n’a pas réussi. Il y a la déception car c’est l’objectif du club depuis des années. On veut donner au club et aux fans le titre qu’ils cherchent. Entre temps, il y a le 10e titre de champion de France qui est important. L’analyse à faire sera faite à l’issue de la saison. On verra ce qu’il faut faire pour aller chercher ce titre », a confié l’argentin en conférence de presse.